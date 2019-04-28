ИА «Ореанда-Новости». Поскольку рождаемость в Южной Корее резко падает, сельские школы пустуют. Чтобы заполнить свои классные комнаты, администрация одной из школ решила открыла свои двери для пожилых женщин, которые десятилетиями мечтали научиться читать.

Так, каждое утро первоклассница Хванг Воль-гум садится на жёлтый автобус и едет в школу. Ей 70 лет, её внуки тоже ездят с ней на учёбу. Хванг была неграмотной всю свою жизнь. Она помнит, как пряталась за деревом и плакала, когда видела, как её друзья шли в школу шесть десятилетий назад. Пока другие деревенские дети учились читать и писать, она оставалась дома, кормила свиней, собирала дрова и присматривала за младшими братьями и сёстрами. Позже она воспитала шестерых собственных детей, отправив их всех в среднюю школу или колледж. И ей всегда было больно, что она не могла делать то, что делали другие матери. «Писать письма своим детям: вот о чем я мечтала больше всего», - признаётся журналистам Хванг.

В этом году неожиданно пришла помощь от местной школы, в которой некому было идти в первый класс. Так Хванг и 7 других неграмотных пожилых жительниц уезда впервые сели за парты. Самой младшей первокласснице – 56 лет, а старшей – 80.

Несколько десятилетий назад корейские семьи зачастую свои скудные ресурсы направляли на обучении сыновей. Планировалось, что девочки останутся дома и будут присматривать за младшими детьми, пока родители работают. Уровень рождаемости в Южной Корее за последние десятилетия резко упал, и в прошлом году на одну женщину приходилось менее одного ребёнка, что является одним из самых низких показателей в мире. Наиболее пострадавшими в демографическом плане районами являются сельские уезды, поскольку молодые пары массово мигрируют в большие города на более высокооплачиваемую работу.