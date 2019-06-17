В соглашении стороны отметили, что претензий друг к другу не имеют. При этом условия не раскрываются, так как представляют собой коммерческую тайну.Напомним, компания Kinodanz обратилась в суд из-за обзора фильма «За гранью реальности». В своём обзоре блогер использовал кадры из картины, но кинокомпания посчитала это нарушением авторских прав.