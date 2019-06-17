17.06.2019, 22:10
BadComedian и компания Kinodanz заключили мировое соглашение
ИА «Ореанда-Новости». Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и компания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 миллион рублей, пишет «Интерфакс».
В соглашении стороны отметили, что претензий друг к другу не имеют. При этом условия не раскрываются, так как представляют собой коммерческую тайну.
Напомним, компания Kinodanz обратилась в суд из-за обзора фильма «За гранью реальности». В своём обзоре блогер использовал кадры из картины, но кинокомпания посчитала это нарушением авторских прав.
В соглашении стороны отметили, что претензий друг к другу не имеют. При этом условия не раскрываются, так как представляют собой коммерческую тайну.
Напомним, компания Kinodanz обратилась в суд из-за обзора фильма «За гранью реальности». В своём обзоре блогер использовал кадры из картины, но кинокомпания посчитала это нарушением авторских прав.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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