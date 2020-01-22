Он утверждает, что его несправедливо исключили его из коллектива перед вручением «Грэмми». Он подчеркнул, что для него дело не в деньгах. «Меня лишили возможности быть признанным за наш общий вклад в музыкальную индустрию», — отметил Крамер.В иске музыкант рассказал, что в прошлом году он временно не участвовал в репетициях и концертах из-за нескольких травм. Минувшей осенью он хотел вернуться в группу, но ему отказали. По его словам, это противоречит условиям контракта.Представитель группы, в свою очередь, сообщил, что музыканты в течение полугода предлагали Крамеру вернуться в группу, но тот говорил, что «не чувствовал себя готовым к этому». После того, как Крамер попросился обратно, его попросили пройти прослушивание, чтобы он показал, что готов выступать после временной нетрудоспособности. После прослушивания Крамеру сказали, что в игре «не хватает энергии».Очередные концерты группы пройдут в мае и июне 2020 года, а летом коллектив планирует отпраздновать своё 50-летие европейским туром.