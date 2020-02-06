ИА «Ореанда-Новости». Британская группа Slade решила уволить своего барабанщика Дона Пауэлла, который работал с ними с 1963 года, пишет «МК».



Пауэлл написал в своём Facebook, что он неожиданно получил «холодное сообщение» по электронной почте от гитариста Дэйва Хилла. Тот сообщил, что группа больше не нуждается в его услугах.



При этом сам Хилл в аккаунте группы опроверг сообщение о внезапном увольнении коллеги. По его словам, прекращение работы было ранее согласовано. Он пожелал Пауэллу дальнейших творческих успехов.