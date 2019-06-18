ИА «Ореанда-Новости» Продюсеру Бари Алибасову стало лучше. О состоянии продюсера сообщил представитель Алибасова Вадим Горжанкин.

По его словам Алибасов почти отошёл от сильных седативных препаратов, уже сейчас он начал обсуждать рабочие вопросы по поводу группы «На-На», несмотря на протесты близких и врачей. Горжанкин также отметил, что продюсер благодарит всех медиков, которые спасли ему жизнь.

Накануне Алибасова выписали из больницы, он по-прежнему страдает частичной потерей памяти, но врачи утверждают, что вскоре воспоминания вернуться.