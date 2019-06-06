ИА «Ореанда-Новости». Продюсер Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ им. Склифосовского. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал его представитель Вадим Горожанкин. Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании, составленном Алибасовым семь лет назад. По словам юриста, тот вписал в своё завещание и его. «Наследники взволнованы, но, похоже, Бари и в этот раз всех обломал», — отметил Жорин.

Как отмечает РЕН ТВ, в новом завещании элитную недвижимость в доме на Мерзляковском переулке продюсер оставил своему сыну Бари Алибасову-младшему. Сообщается, что в этом доме девять комнат площадью 220 квадратных метров. Также сыну останутся ещё две квартиры, площадь которых составляет по 100 квадратных метров.

Правообладателями группы «На-На», согласно завещанию, станут участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Им достаются авторские права на творческое наследие, а также произведения и названия группы. Своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной Алибасов завещал земельный участок в Подмосковье, а также акции на сумму около $2 млн. Канадский сфинкс продюсера, согласно документу, должен остаться жить с помощником Алибасова Сергеем Моцарем. О том, указан ли в новом завещании Жорин, не сообщается.

6 июня бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что Алибасов три дня проведет на обезболивающих препаратах, после чего ему может потребоваться операция.

Вечером 5 июня сразу в нескольких Telegram-каналах появилась информация о смерти Алибасова. О кончине заслуженного артиста также сообщил писатель Сергей Минаев. Позже выяснилось, что Бари Алибасов жив, но его состояние остаётся тяжёлым. Некоторые Telegram-каналы также сообщали, что продюсер находится в коме.

4 июня стало известно, что Алибасов случайно отравился чистящим средством для труб, приняв его за сок. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. У продюсера диагностировали 4-ю степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.