ИА «Ореанда-Новости» Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, однако ничего не помнит и не может говорить. Передают РИА Новости. Об этом рассказал его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

При этом всё ещё сохраняется риск внутреннего кровотечения, поэтому смертельная угроза также существует. По словам сына продюсера, пока рано говорить, что все риски позади, это станет известно через несколько дней.

Сейчас врачи института имени Склифосовского, где находится Алибасов, составляют дальнейший план лечения и проводят все необходимые манипуляции.