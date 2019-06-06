ИА «Ореанда-Новости» Известный продюсер Бари Алибасов, который сейчас находится в больнице после отравления очистителем для труб, составил завещание семь лет назад. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин, добавив, что Алибасов внёс и его в своё завещание.

Жорин написал в своём Twitter, что наследники продюсера взволнованы, однако он и на этот раз «всех обломал».



Накануне несколько Telegram-каналов сообщили о смерти Алибасова, однако позже эту информацию опровергли, добавив, что продюсер впал в кому.

По последней информации, состояние продюсера остаётся тяжёлым, однако о коме речи не идёт. Как рассказал в четверг экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин, Алибасов три дня проведёт на обезболивающих, возможно ему будет проведена операция.