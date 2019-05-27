Награду артистам и почётным жителям города Санкт-Петербурга вручил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.Получив "Золотую звезду" из рук Александра Беглова 84-летняя Алиса Фрейндлих призналась, что теперь можно и "зазвездеть". Всем собравшимся в зале легендарная актриса пожелала не терять чувства юмора.Артист впервые приехал в этот город сразу после войны, в 1945 году. Несмотря на то, что сам Басилашвили родился в столице, уже спустя 11 лет после приезда он стал его жителем. Басилашвили в своей речи отметил собственную работу и работу своих друзей в Большом драматическом театре - артист надеется, что театр внёс что-то прекрасное и в культурную жизнь Петербурга.Так, за особый вклад в культуру Северной Пальмиры "Звезду" получил народный артист РСФСР Николай Мартон. В литературной сфере была отмечена петербургский поэт, прозаик и переводчик Наталья Галкина за книгу "Квартирная развеска"."Золотые звёзды" вручают в Санкт-Петербурге ежегодно. В