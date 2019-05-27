27.05.2019, 20:18
Басилашвили и Фрейндлих отметили "Золотой звездой"
ИА "Ореанда-Новости" Народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих стали обладателями престижной премии "Золотая звезда". Награду артистам и почётным жителям города Санкт-Петербурга вручил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.
Торжественная церемония награждения прошла в рамках празднования Дня города Санкт-Петербурга. Получив "Золотую звезду" из рук Александра Беглова 84-летняя Алиса Фрейндлих призналась, что теперь можно и "зазвездеть". Всем собравшимся в зале легендарная актриса пожелала не терять чувства юмора.
Другой обладатель награды Олег Басилашвили поделился своей историей покорения Петербурга. Артист впервые приехал в этот город сразу после войны, в 1945 году. Несмотря на то, что сам Басилашвили родился в столице, уже спустя 11 лет после приезда он стал его жителем. Басилашвили в своей речи отметил собственную работу и работу своих друзей в Большом драматическом театре - артист надеется, что театр внёс что-то прекрасное и в культурную жизнь Петербурга.
Награда "Золотая звезда" была вручена Александром Бегловым и другим выдающимся деятелям культуры и искусства. Так, за особый вклад в культуру Северной Пальмиры "Звезду" получил народный артист РСФСР Николай Мартон. В литературной сфере была отмечена петербургский поэт, прозаик и переводчик Наталья Галкина за книгу "Квартирная развеска".
"Золотые звёзды" вручают в Санкт-Петербурге ежегодно. Всего представлено 12 номинаций - награду получают за достижения в области литературы, искусства, архитектуры, которые получили народное признание.
Торжественная церемония награждения прошла в рамках празднования Дня города Санкт-Петербурга. Получив "Золотую звезду" из рук Александра Беглова 84-летняя Алиса Фрейндлих призналась, что теперь можно и "зазвездеть". Всем собравшимся в зале легендарная актриса пожелала не терять чувства юмора.
Другой обладатель награды Олег Басилашвили поделился своей историей покорения Петербурга. Артист впервые приехал в этот город сразу после войны, в 1945 году. Несмотря на то, что сам Басилашвили родился в столице, уже спустя 11 лет после приезда он стал его жителем. Басилашвили в своей речи отметил собственную работу и работу своих друзей в Большом драматическом театре - артист надеется, что театр внёс что-то прекрасное и в культурную жизнь Петербурга.
Награда "Золотая звезда" была вручена Александром Бегловым и другим выдающимся деятелям культуры и искусства. Так, за особый вклад в культуру Северной Пальмиры "Звезду" получил народный артист РСФСР Николай Мартон. В литературной сфере была отмечена петербургский поэт, прозаик и переводчик Наталья Галкина за книгу "Квартирная развеска".
"Золотые звёзды" вручают в Санкт-Петербурге ежегодно. Всего представлено 12 номинаций - награду получают за достижения в области литературы, искусства, архитектуры, которые получили народное признание.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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