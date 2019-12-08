Ротару появлялась на фестивале "Песня года" с 1973 года. Лишь в прошлом году она не приехала на "Песню года" из-за военного положения, объявленного на Украине.Басков рассказал, что накануне выступления разговаривал по телефону с Софией Ротару. По его словам, певица была очень подавлена из-за реакции некоторых представителей общественности России. Николай Басков заявил, что нельзя забывать о поклонниках Софии Ротару, с нетерпением ожидавших её возвращения на российскую сцену. Также он сказал, что нужно помнить о том, что София Ротару сделала для отечественной эстрады.