ИА "Ореанда-Новости". Ростовский исполнитель Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, назван лучшим хип-хоп-исполнителем. Об этом артист сообщил в своем instagram-аккаунте.

В начале декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии"Виктория" и гала-концерт исполнителей. За звание лучшего хип-хоп-исполнителя состязались Лок Дог в дуэте с Елкой, Matrang с песней "Медуза", Баста с песней "Папа What's Up", Вахтанг и Егор Крид. В открытом голосовании значительную часть голосов зрители отдали за Василия Вакуленко.

В своей речи на церемонии вручения Баста выразил благодарность за идею написать песню своей супруге Елене и дочерям. В завершение своего выступления Вакуленко посоветовал слушателям аккуратнее относиться к рэпу, потому что "хип-хоп – это страшная сила".

Василий Вакуленко родился в 1980 году в Ростове-на-Дону. Российский музыкант, композитор, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла "Gazgolder". Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0. В 2011 году был ведущим на радио Next FM, затем — ведущим "Хип-Хоп ТВ" на "Газгольдере". В 2015 году стал наставником в четвёртом сезоне телешоу "Голос", а в 2018 — пятом сезоне телешоу "Голос. Дети" и в седьмом сезоне проекта "Голос".