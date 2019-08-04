ИА «Ореанда-Новости» Шаманы на острове Ольхон принесли в жертву богу Тэнгри барана.

Как сообщил глава шаманской организации «Хун Шубуун» Нима Борокшонов, обряд должен способствовать не только прекращению пожаров в Сибири, но и нормализовать ситуацию с паводками.

Для проведения обряда камлания на острове собрались 40 шаманов. Смысл обряда, как пишут СМИ, предотвратить стихийные бедствия и сделать людей счастливыми.

Шаманы совершили жертвоприношение и поднесли дары духам.

По состоянию на 4 августа в России зафиксированы 470 очагов возгораний. Помимо того, ущерб от паводков причинён Бурятии и Иркутской области.