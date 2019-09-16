Мероприятие будет носить не только развлекательный, но и просветительский характер.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче-2019 состоится на левом берегу административного центра Ростовской области. Местом проведения фестиваля был выбран стадион «Ростов Арена». Проведение данного мероприятия инициировало министерство промышленности и энергетики Ростовской области. Организаторы фестиваля #ВместеЯрче-2019 основную цель события видят в популяризации такого образа жизни, который призван беречь электроэнергию на планете. Кроме того, ещё одной темой фестиваля станет внедрение новых технологий в процессе потребления энергетических ресурсов.

В рамках проведения фестиваля состоится целый ряд мероприятий, имеющих развлекательный и образовательный характер. Будет организован так называемый «Энергобезопасный театр», в котором состоится показ тематических фильмов. Гостям праздника предложат поучаствовать в игре под названием «Энергомафия» или в энерговикторине. Ростовые фигуры Лампочки и учёного Альберта Эйнштейна помогут разнообразить фотографии посетителей. Для любителей творчества будут организованы мастер-классы по скрапбукингу или росписи пряничных изделий.

Развлекательная составляющая фестиваля #ВместеЯрче-2019 будет сопровождаться просветительской. Специалисты профильных к теме фестиваля компаний расскажут гостям об основных правилах потребления электрической энергии и её сбережения. Особенностью этой части программы мероприятия станет демонстрация ветрогенератора, имеющего низкую опору, и прожектора, который работает от энергии солнечных батарей.

Стоит отметить, что начало фестиваля #ВместеЯрче-2019 запланировано на одиннадцать утра, завершится мероприятие в шесть вечера.