ИА «Ореанда-Новости». Берлинский кинофестиваль проведёт проверку в отношении своего основателя — Альфреда Бауэра. Его подозревают в связи с нацистскими преступниками в годы Второй Мировой войны.

Оргкомитет фестиваля начал собственное расследование на основании публикации в издании Die Zeit, которое ранее опубликовало материал о том, что именитый историк кино Альфред Бауэр тесно взаимодействовал с Управлением по кинематографии нацистской Германии. Эта структура была создана министром пропаганды Йозефом Геббельсом для цензуры в киноиндустрии Германии и развития нацистской пропаганды.

Результаты расследования оргкомитет фестиваля обещает обнародовать летом.