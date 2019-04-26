ИА «Ореанда-Новости» В штабе акции «Бессмертный полк» не одобрили появление на шествие портретов советских вождей, в том числе Иосифа Сталина, если их не несут потомки.

Сопредседатель Центрального штаба акции «Бессмертный полк» Елена Цунаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о портретах, которые можно пронести в колонне.

По словам Цунаевой, Сталин такой же участник ВОВ, поэтому имеет право «идти» в этом полку, однако существуют люди, кто считает, что Верховным главнокомандующий недостоин «участвовать» в шествии, так как породил репрессии.

Вопрос о наличии портрета Сталина в колонне «Бессмертного полка» она назвала «относительным».

При этом Цунаева не одобрила поступка Натальи Поклонской, которая в 2016 году пронесла в колонне портрет Николая II, потому что к ВОВ он никакого отношения не имеет. Ранее организаторы акции согласовали единые принципы проведения шествия на 9 мая.