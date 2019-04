ИА «Ореанда-Новости». По сообщениям СМИ, поп-дива Бейонсе заключила сделку с Netflix на сумму 60 миллионов долларов США для трёх проектов. Сотрудничество певицы и лауреата Грэмми со службой потоковой передачи также включает её недавно выпущенный документальный фильм Homecoming.

Документальный фильм, который Бейонсе режиссировала, продюсировала, а также выступила автором сценария, представляет её выступление Coachella в 2018 году. Лента показывает закулисную деятельность певицы и является ярким зрелищем из танцев, визуальных эффектов и музыки. Премьера состоялась накануне на Netflix.

Бейонсе, которая стала первой темнокожей артисткой, возглавившей фестиваль, дала представление всего через 10 месяцев после рождения своих детей. Ранее сообщалось, что HBO, которая выпустила визуальный альбом поп-звезды 'Lemonade' 2016, среди других проектов собиралась промотировать и этот фильм, но в последнюю минуту вмешался Netflix. Представители Netflix и Бейонсе не ответили на вопросы журналистов о комментариях к этой ситуации. Детали двух других проектов ещё не установлены.

Одновременно с выходом Homecoming певица удивила своих поклонников 40-трековым альбомом, в который также вошли две бонусные студийные песни - Before I Let Go и I Been On.