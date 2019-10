Конкурс пройдёт в Роттердаме в мае будущего года. Билан отметил, что выступление Сергея Лазарева, который участвовал в прошлом году, было «офигительным». Артист также отметил, что он поддерживает, чтобы участника конкурса выбирали зрители, а не руководители телеканалов.Билан уже дважды представлял Россию на «Евровидении»: в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, в 2008 году — первое место с песней Believe.