10.10.2019, 20:38
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
ИА «Ореанда-Новости». Певец Дима Билан раздумывает об участии в конкурсе «Евровидение-2020», сообщает ФАН.
Конкурс пройдёт в Роттердаме в мае будущего года. Билан отметил, что выступление Сергея Лазарева, который участвовал в прошлом году, было «офигительным». Артист также отметил, что он поддерживает, чтобы участника конкурса выбирали зрители, а не руководители телеканалов.
Билан уже дважды представлял Россию на «Евровидении»: в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, в 2008 году — первое место с песней Believe.
Конкурс пройдёт в Роттердаме в мае будущего года. Билан отметил, что выступление Сергея Лазарева, который участвовал в прошлом году, было «офигительным». Артист также отметил, что он поддерживает, чтобы участника конкурса выбирали зрители, а не руководители телеканалов.
Билан уже дважды представлял Россию на «Евровидении»: в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, в 2008 году — первое место с песней Believe.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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