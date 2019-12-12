ИА «Ореанда-Новости». Билан высказался по поводу слухов об отказе певца от концерта из-за Сергея Лазарева.

Артист Дима Билан ответил на слухи, распространившиеся ранее по сети. По информации СМИ, Билан отказался от концерта звёзд Евровидения в Амстердаме из-за выступления Лазарева. Кроме того, одной из причин отказа СМИ назвали слишком мелкий шрифт с именем певца на афише.

Певец написал пост на своей странице в сети Instagram, где объяснил, как всё было на самом деле. Организаторы концерта связались с Биланом и предложили тому участие, заверив, что выступать будут только победители конкурса. Однако после оказалось, что в нём примут участие абсолютно любые участники Евровидения.

Также, организаторы прислали певцу образец афиши, распространив затем в сети другой. Эти события и послужили причинами расторжения договора.

Билан назвал решение учинить скандал с «враждой» с Лазаревым попыткой поднять продажи билетов на концерт.