ИА «Ореанда-Новости». Билл Гейтс обогнал конкурентов и стал самым богатым человеком в мире.

Об этом сообщило издание Bloomberg, которое опубликовало рейтинг миллиардеров.

Ранее первую строчку рейтинга самых богатых людей мира занимал Джефф Безос, создатель корпорации Amazon. Он, с состоянием в 109 миллиардов долларов, опустился на второе место.

Билл Гейтс вновь получил звание самого богатого человека мира благодаря недавнему контракту с Пентагоном. Бюджет соглашения между Министерством обороны США и компанией Microsoft принёс акциям Гейтса скачок вверх. Предметом договора стало создание «облака», в котором будут храниться данные ведомства.

На данный момент состояние Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов.