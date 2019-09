Выпуск программы состоялся на Первом канале.

Семнадцатилетняя уроженка американского штата Калифорния дала серию концертов в таких городах как Москва и Санкт-Петербург. Стоит отметить, что билеты на концерт раскупили за рекордно короткое время. После столичного выступления Билли Айлиш посетила павильон, в котором проходили съёмки телевизионной передачи «Вечерний Ургант». Певица, которую уже окрестили «Самым напористым артистом года», вела себя с ведущим довольно свободно. Девушка позволила себе забраться на диван для гостей с ногами, вслед за этим и Иван Ургант проделал аналогичный поступок – залез с ногами на стол. Она прошла шуточный тест под названием «Сколько процентов Билли Айлиш в тебе?». В завершении встречи Иван Ургант подарил ей книгу с описанием кулинарного рецепта, как правильно готовить пирожки с мясной начинкой - беляши.

Билли Айлиш исполнила также в завершении вечера свою главную композицию, причём ведущий шоу предложил ей оставить только русские слова в ней. Этим словом оказалось DA. Исполнительнице подыгрывал фолк-коллектив под названием «Репа&Поверье», особенностью которого стало исполнение хита Айлиш на русских народных инструментах.

Билли Айлиш – американская певица и автор песен. Стала известна после публикации своей дебютной работы под названием «Ocean Eyes» на SoundCloud в 2016 году. В 2019 году её дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» возглавил главные хит-парады в Америке и Великобритании. Благодаря синглу «Bad Guy», Билли Айлиш стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.