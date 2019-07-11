ИА «Ореанда-Новости» Одно из ранних полотен художника Уильма Тёрнера, которое было продано на аукционе за 3,4 миллиона фунтов стерлингов, удалось выкупить и оставить в Великобритании благодаря средствам, собранным в лотерее. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Пейзаж «Уолтон-Бриджес» (Walton Bridges, 1806 год) ушёл с молотка в ноябре 2018 года, однако правительство Великобритании запретило вывоз картины за пределы страны до февраля 2019 года, а затем продлило запрет до 30 июня. Запрет на вывод полотна был введён по причине высокой культурной ценности произведения искусства.

Музеи Восточной Англии запустили кампанию, которая позволила им собрать аукционную стоимость пейзажа, при этом большую часть - 2,1 миллиона фунтов стерлингов, им удалось собрать благодаря лотерее.

Предполагается, что «Уолтон-Бриджес» является первой работой мастера, которая была написана им на пленэре, после чего эта практика стала для Тёрнера постоянной.