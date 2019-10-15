15.10.2019, 16:21
Благотворительный фонд Владимира Спивакова в год своего 25-летия откроет новый концертный сезон
ИА «Ореанда-Новости». Первый концерт сезона 2019/2020 Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова пройдет в Камерном зале Дома музыки 20 октября. Все программы этого творческого года будут посвящены 25-летию создания фонда.
В 2019 году Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова отмечает свое 25-летие. За эти годы одни воспитанники фонда выросли и стали знаменитыми музыкантами, а другие – только в начале своего звездного пути, но уже сейчас абсолютно ясно: они непременно станут большими мастерами. Фонд даёт возможность юным талантам состояться, выразить себя и стать настоящими властителями будущего. «"Мир входящему" – девиз нашего юбилейного года. И мы всё сделаем для того, чтобы наши программы были радостными, яркими, праздничными. И всегда несли свет, любовь и надежду», – поделились руководители фонда.
За прошедшие годы Фондом сделано много интересных проектов. Один из главных – удостоенный премии Правительства России абонементный цикл «Дети – детям» «Услышать будущего зов», концерт которого откроет предстоящий сезон.
В концерте «Друзья встречаются вновь» примут участие талантливые юные музыканты, опытные исполнители-солисты и семейный дуэт – Родион и Каролина Шакировы (фортепиано и скрипка). На сцену Камерного зала ММДМ выйдут учащиеся московских учебных заведений и гости из Вологды, Кисловодска, города Долгопрудный Московской области, а также творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Москвы – Музыкальный театр детей «Радуга» из Санкт-Петербурга и Хореографическая студия «Синяя птица» Центра творчества «На Вадковском» (Москва).
В исполнении артистов прозвучат произведения И.С. Баха, Р. Глиэра, Г. Венявского, М.-А. Амлена, А. Музикини, Р. Гальяно. Собственные произведения для фортепиано исполнит студентка Вологодского областного колледжа искусств Снежана Ключко.
В фойе Камерного зала Международный благотворительный фонд В. Спивакова представит выставку работ учащихся отделения визуальных искусств Детской школы искусств «Центр».
20 октября 2019, Камерный зал, 13:00
В 2019 году Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова отмечает свое 25-летие. За эти годы одни воспитанники фонда выросли и стали знаменитыми музыкантами, а другие – только в начале своего звездного пути, но уже сейчас абсолютно ясно: они непременно станут большими мастерами. Фонд даёт возможность юным талантам состояться, выразить себя и стать настоящими властителями будущего. «"Мир входящему" – девиз нашего юбилейного года. И мы всё сделаем для того, чтобы наши программы были радостными, яркими, праздничными. И всегда несли свет, любовь и надежду», – поделились руководители фонда.
За прошедшие годы Фондом сделано много интересных проектов. Один из главных – удостоенный премии Правительства России абонементный цикл «Дети – детям» «Услышать будущего зов», концерт которого откроет предстоящий сезон.
В концерте «Друзья встречаются вновь» примут участие талантливые юные музыканты, опытные исполнители-солисты и семейный дуэт – Родион и Каролина Шакировы (фортепиано и скрипка). На сцену Камерного зала ММДМ выйдут учащиеся московских учебных заведений и гости из Вологды, Кисловодска, города Долгопрудный Московской области, а также творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Москвы – Музыкальный театр детей «Радуга» из Санкт-Петербурга и Хореографическая студия «Синяя птица» Центра творчества «На Вадковском» (Москва).
В исполнении артистов прозвучат произведения И.С. Баха, Р. Глиэра, Г. Венявского, М.-А. Амлена, А. Музикини, Р. Гальяно. Собственные произведения для фортепиано исполнит студентка Вологодского областного колледжа искусств Снежана Ключко.
В фойе Камерного зала Международный благотворительный фонд В. Спивакова представит выставку работ учащихся отделения визуальных искусств Детской школы искусств «Центр».
20 октября 2019, Камерный зал, 13:00
«Друзья встречаются вновь»
Абонемент «ДЕТИ – ДЕТЯМ»
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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