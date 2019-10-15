В 2019 году Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова отмечает свое 25-летие. За эти годы одни воспитанники фонда выросли и стали знаменитыми музыкантами, а другие – только в начале своего звездного пути, но уже сейчас абсолютно ясно: они непременно станут большими мастерами. Фонд даёт возможность юным талантам состояться, выразить себя и стать настоящими властителями будущего. «"Мир входящему" – девиз нашего юбилейного года. И мы всё сделаем для того, чтобы наши программы были радостными, яркими, праздничными. И всегда несли свет, любовь и надежду», – поделились руководители фонда.За прошедшие годы Фондом сделано много интересных проектов. Один из главных – удостоенный премии Правительства России абонементный цикл «Дети – детям» «Услышать будущего зов», концерт которого откроет предстоящий сезон.В концерте «Друзья встречаются вновь» примут участие талантливые юные музыканты, опытные исполнители-солисты и семейный дуэт – Родион и Каролина Шакировы (фортепиано и скрипка). На сцену Камерного зала ММДМ выйдут учащиеся московских учебных заведений и гости из Вологды, Кисловодска, города Долгопрудный Московской области, а также творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Москвы – Музыкальный театр детей «Радуга» из Санкт-Петербурга и Хореографическая студия «Синяя птица» Центра творчества «На Вадковском» (Москва).В исполнении артистов прозвучат произведения И.С. Баха, Р. Глиэра, Г. Венявского, М.-А. Амлена, А. Музикини, Р. Гальяно. Собственные произведения для фортепиано исполнит студентка Вологодского областного колледжа искусств Снежана Ключко.В фойе Камерного зала Международный благотворительный фонд В. Спивакова представит выставку работ учащихся отделения визуальных искусств Детской школы искусств «Центр».20 октября 2019, Камерный зал, 13:00

«Друзья встречаются вновь»

Абонемент «ДЕТИ – ДЕТЯМ»