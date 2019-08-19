Богомолов отметил, что хотел бы поработать с Собчак, если бы у неё было такое желание. При этом режиссёр добавил, что речь идёт именно о роли в кино, так как для участие в театральной постановке нужна длительная подготовка.Он также заметил, что сейчас творческих планов у него на Собчак нет, однако он считает её «очень способным человеком».