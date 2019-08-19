19.08.2019, 16:13
Богомолов заявил о желании снять Собчак в кино
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Константин Богомолов рассказал, что готов поработать с журналисткой Ксенией Собчак в качестве актрисы в кино, пишет ТАСС.
Богомолов отметил, что хотел бы поработать с Собчак, если бы у неё было такое желание. При этом режиссёр добавил, что речь идёт именно о роли в кино, так как для участие в театральной постановке нужна длительная подготовка.
Он также заметил, что сейчас творческих планов у него на Собчак нет, однако он считает её «очень способным человеком».
Богомолов отметил, что хотел бы поработать с Собчак, если бы у неё было такое желание. При этом режиссёр добавил, что речь идёт именно о роли в кино, так как для участие в театральной постановке нужна длительная подготовка.
Он также заметил, что сейчас творческих планов у него на Собчак нет, однако он считает её «очень способным человеком».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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