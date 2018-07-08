





ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Московской области более 1,2 тыс. пар зарегистрируют брак сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом информирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой. Также в сообщении говорится о том, что в этот день планируют чествовать пары, которые прожили в браке 25 и более лет. Юбилярам будут вручены медали “За любовь и верность”. Отмечается, что в текущем году в Московской области будут награждены 68 пар.

По словам начальника Главного управления ЗАГС Московской области Елены Филатовой, празднование Дня семьи, любви и верности будет проходить в храме Преображения Господня в Люберцах. Участники и гости могут насладиться концертной программой. Елена Филатова подчёркивает, что любовь и семья всегда являлись самыми важными человеческими ценностями. Начальник Главного управления ЗАГС Московской области пожелала каждому в День семьи, любви и верности провести время со своими родными и близкими, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым.





Отметим, что жители Московской области смогут принять участие в фестивале "Семья России", который приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Интерактивный фестиваль пройдёт город в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области Хотьково. На празднике ожидается около семи тысяч гостей. Семьи, которые прибудут на фестиваль со всего Подмосковья, смогут принять участие в конкурсе, который пройдёт на главной сцене. Также для посетителей подготовлена "Этнодеревня малых народностей", в которой участники фестиваля познакомятся с историческими особенностями быта семей крайнего Севера. В рамках фестиваля гости смогут посетить мастер-классы по лепке, флористике, рукоделии. А для самых маленьких участников организована отдельная площадка с аниматорами.





День семьи, любви и верности ежегодно празднуется 8 июля не только на территории нашей страны, но и в других государствах: Беларуси, Украине, Азербайджане, Болгарии и других. Праздник и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.



