ИА «Ореанда-Новости». Десятки тысяч деревьев посадят в течение ближайших двух лет в больших и малых городах Соединённого Королевства. Такая экологическая инициатива предпринимается в рамках борьбы с изменением климата.

На посадку деревьев будут предоставлены через Фонд Urban Tree Challenge 10 миллионов фунтов стерлингов. Схема, которой будет управлять Комиссия по лесному хозяйству, открыта для частных лиц, местных органов власти, благотворительных организаций и НПО. Гранты покроют посадку деревьев и первые три года ухода за ними.

«Деревья имеют жизненно важное значение в борьбе с изменением климата, поэтому мы должны увеличить темпы посадки», заявил министр окружающей среды Майкл Гоув. Посадка деревьев помогает ограничить ущерб, вызванный изменением климата, ведь деревья перерабатывают углерод. Кроме того, они улучшают здоровье людей и благополучие окружающей среды, поглощают шум, снижают риск наводнений, обеспечивают тень и являются частью прекрасных парковых зон.

«В правительственном проекте предусмотрена посадка деревьев ближе именно к тем местам, где живут и работают люди», отмечает председатель комиссии по лесному хозяйству Гарри Студхолм. «Мы с нетерпением ждем много новых посадок этой осенью. Новые деревья будут высажены только в городах и поселках».

«В британском обществе растёт понимание той роли, которую деревья и лесные массивы играют в соблюдения экологического баланса для процветания людей и природы», отметил председатель сообщества общинного леса Англии и директор The Mersey Forest Пол Нолан. Грант на посадку деревьев будет предоставлен в качестве целевого фонда. Схема будет поддерживать проекты, которые смогут обеспечить наибольшие экологические и социальные выгоды.