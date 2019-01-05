ИА «Ореанда-Новости» Более 20 стран подали заявки на участие в 12 Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», сообщает ДИМК Минобороны РФ. Фестиваль пройдёт в Москве с 23 августа по 1 сентября 2019 года.

«В дирекцию фестиваля уже поступили предварительные заявки от военно-музыкальных и творческих коллективов из более чем 20 стран мира, включая страны Европы», - говорится в сообщении.

«Предварительных заявок от иностранных коллег в дирекцию, как всегда, поступило почти вдвое больше, чем мы можем принять коллективов. Традиционно в каждом фестивале представлены максимум 12 стран, помимо России», - отметил руководитель фестиваля Тимофй Маякин.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» ежегодно собирает на Красной площади военные музыкальные коллективы из разных стран, которые исполняют эстрадную, народную и классическую музыку. При этом отмечается, что «Спасская башня» - одно из самых ожидаемых событий в мировой культуре, многие коллективы и оркестры подают заявки на участие за несколько лет вперёд.

Традиционно фестиваль проходит в столице на протяжении десяти дней. В 2018 с 24 августа по 2 сентября в рамках фестиваля выступили военные оркестры из России, Великобритании, Монако, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Испании, Италии, Шри-Ланки, Мексики, Мьянмы, а также международный кельтский оркестр волынок и барабанов и международная команда ирландских танцев. Всего на Красной площади выступили 22 оркестра, две роты почётного караула и два танцевальных коллектива, фестиваль собрал более 1500 участников. Зрителями действия на главной площади страны стали 90000 человек, а трансляцию по всему миру посмотрели более 550 миллионов человек.

Всего за 11 лет своего существования в фестивале приняли участие более 160 военно-музыкальных коллективов из 54 стран.

А не так давно Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира наряду с шотландским фестивалем Edinburgh Military Tattoo, который проходит с 1950 года и фестивалем Basel Military Tattoo – он проходит в Швейцарии с 2006 года. Фестиваль «Спасская башня» был признан крупнейшим международным культурным проектом России.