ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Иностранные болельщики из Коста-Рики пекли блинчики в центре Нижнего Новгорода. На главной улице города футбольные болельщики открыли выпечку блинов. Они установили стол, на него поставили настоящий самовар, подключили электрическую плитку и начали печь блины, а фоном звучала зажигательная музыка. Иностранные болельщики угощали выпечкой всех желающих. Костариканцы зазывали прохожих, почти без акцента выкрикивая «блинчики». По словам местных жителей, блинчики были бледноваты, им не помешало бы подрумяниться.

Отметим также, что с 27 июня в Нижнем Новгороде утро началось с огромных пробок. В связи с тем, что в среду город готовился к противостоянию сборных Швейцарии и Коста-Рики, на дорогах Нижнего Новгорода были образованы серьезные транспортные заторы.

Согласно данным, полученным от портала «Яндекс.Пробки», наиболее загруженными были улицы, расположенные в Канавинском районе. Перекрытие моста в районе нижегородского стадиона на Стрелке стало причиной того, что владельцы автомобилей надолго застряли на Московском шоссе. Кроме того, местные водители задержались в пробках на улицах Акмолинской, Тонкинской, Бурнаковском проезде и Сормовском шоссе. Стоит отметить, что загруженность дорог имеет локальный характер, так как в целом по городу пробки оцениваются в четыре балла.

Напомним, что 27 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч между сборной Швейцарии и национальной командой Коста-Рики в рамках чемпионата мира по футболу. Это была третья игра команд с начала мундиаля и завершилась ничьёй. По результатам игры, счёт составил 2:2. Несмотря на то, что сборная Швейцарии потеряла очки, национальная команда всё же прошла в 1/8 чемпионата мира по футболу. В следующем матче швейцарские игроки противостоят сборной Швеции.



