ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с результатами опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, 74 % граждан полагают, что всероссийская акция «Ночь музеев» повышает интерес населения к выставкам. 19 % респондентов выразили мнение, что интерес к ним не зависит от данного мероприятия. 7 % затруднились дать ответ.

Также было выяснено, что 9 % участвующих в опросе граждан намерены посетить какое-либо из мероприятий «Ночи музеев» в этом году впервые, а 7 % примут участие в акции уже не в первый раз. Среди тех, кто не собирается участвовать, 29 % указали в качестве причины нехватку свободного времени, 28 % – отсутствие мероприятия в месте проживания.

В отношении видов учреждений заинтересованность россиян в основном касается художественных (48 %), краеведческих (46 %) и исторических (44%) музеев.