



ИА «Ореанда-Новости» . В рамках фестиваля «Русские сезоны» балет Государственного академического Большого театра России дал первое представление в Италии в миланском в театре «Ла Скала». Гастрольную программу открыл классический балет Мариуса Петипа «Баядерка». Редактором постановки великого хореографа, 200-летие которого отмечается в этом году, стал Юрий Григорович, а исполнительницей главной партии стала Светлана Захарова, которая является примой-балериной Большого театра.

Средства массовой информации сообщают, что в зале театра «Ла Скала» на открытии «Русских сезонов» не было свободных мест – все 2800 кресел были заняты зрителями, которые тепло приняли труппу Большого театра. Успех «Баядерки» подтверждают громкие аплодисменты зрителей и отзывы критиков.





Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин рассказал журналистам, что помимо балета Мариуса Петипа, театр представит на фестивале постановку «Укрощение строптивой». Постановщиком этого балетного действа стал руководитель балета Монте-Карло Жан-Кристоф Майо. «Укрощение строптивой» можно назвать эксклюзивной постановкой, ведь до этого момента Жан-Кристоф Майо работал только со своей труппой. Хореограф рассказал, что этот балет посвятил своей супруге и любимому композитору Дмитрию Шостаковичу. Работа над постановкой заняла три месяца.





Гастроли русского балета продлятся в Милане с 7 по 13 сентября.



Такое короткое гастрольное турне связано с тем, что артистам Большого театра ещё надо открывать сезон в России. В постановках, которые привёз Большой театр в Милан, заняты ведущие солисты театра Светлана Захарова, Денис Родькин, Ольга Смирнова, Семен Чудин, Якопо Тисси.





Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, поведала, что сцена миланского театра стала для неё родной, и в связи с этим она ощущала огромную ответственность, открывая гастроли балета. Артистка довольна тем, как прошло выступление, и как его встретил итальянский зритель.





Открытие фестиваля «Русские сезоны» в Милане посетили первые лица Италии и официальные представители из России. Оценили балет Марко Бусетти, министр образования Италии, и Алла Манилова, статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации.





Напомним, что гастрольные выступления русских артистов балета и оперы «Русские сезоны» имеют давнюю историю – их организатором в начале XX века выступил известный деятель культуры и антрепренёр Сергей Дягилев.