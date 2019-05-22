ИА «Ореанда-Новости» Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что театр лучше знает, как распространять билеты на спектакли и право решать, как их продавать остаётся за заведением культуры.

Ранее Счетная палата РФ сообщила, что в системе распространения билетов на спектакли, которые идут на Исторической сцене, имеются недостатки. Как заявили в СП, подобная система создаёт условия для спекуляции. Однако, как отметил Аудитор Михаил Мень, СП не может зафиксировать данный факт, как нарушение, однако может дать рекомендации.

По данным СП, лучшие места в зале в предварительную свободную продажу не поступают, они значатся, как забронированные.