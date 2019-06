Это первое за последние тридцать лет выступление группы в стране.У группы начался мировой гастрольный тур с программой This House Is Not For Sale. Музыканты выступают перед своими поклонниками в обновлённом составе.Именно тогда состоялся Московский музыкальный фестиваль мира. Концерт Bon Jovi был организован на стадионе столичного стадиона "Лужники", поэтому лидер группы Джон Бон Джови настоял на том, чтобы и этот концерт прошёл на "старом" месте. 57-летний музыкант в своём интервью журналистам пообещал, что коллектив не оставит своих фанатов без таких хитов как Keep the Faith, Always, Have A Nice Day, Livin’ On A Prayer.После Москвы Bon Jovi посетит Эстонию - в воскресенье концерт состоится в Таллине. Далее артистов ожидают такие страны как Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Великобритания, Германия и другие.На протяжении многих лет состав группы практически не менялся. За всё время своего существования музыкальный коллектив выпустил 13 студийных альбомов, 6 сборников и 2 концертных альбома. Всего альбомы американской группы были проданы тиражом более 130 миллионов копий. Что касается гастрольной деятельности, то группа дала 2600 концертов в 50 странах мира. В общей сложности, 34 миллиона поклонников смогли присутствовать на концертах Bon Jovi. В 2006 году группа попала в британский Зал музыкальной славы, а в прошлом году группа удостоилась чести быть включенной в американский Зал славы рок-н-ролла.