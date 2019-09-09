Церемония состоялась тайно от широкой общественности.

Информация о том, что 30-летняя российская актриса театра и кино Паулина Андреева получила предложение руки и сердца от знаменитого режиссёра, стала известной около одного месяца назад. Однако, звёздная пара никаких комментариев по поводу предстоящей свадьбы не давала. В настоящее время стало известно, что пара наконец узаконила свои отношения. Бондарчук и Андреева расписались ещё насколько дней назад, однако, свадебная церемония состоится только в середине сентября. Источники утверждают, что церемония росписи была небольшой и не получила широкой огласки – на ней присутствовали двадцать человек. Это были близкие и друзья новоиспечённого мужа и жены. Для Бондарчука это второй брак – ранее он был в официальных отношениях с российской моделью и телеведущей Светланой Бондарчук (Рудская).

Сама церемония состоится 17 сентября, утверждает источник. Предположительно, она пройдёт в городе Санкт-Петербурге – родном городе актрисы Паулины Андреевой. Скорее всего, и она не будет отличаться широким размахом и большим количеством гостей – звёздной паре не нравится пристальное внимание общественности и фотографов. Однако, несмотря на точную дату проведения свадебной церемонии, ни Фёдор Бондарчук, ни Паулина Андреева никаких официальных комментариев по этому поводу не дают.

Напомним, что романтические отношения между двумя звёздами начались три года назад – Фёдор Бондарчук пригласил молодую петербургскую актрису в свою авторскую телевизионную передачу под названием «Кино в деталях». Первый официальный выход пары состоялся в 2016 году на закрытии кинофестиваля «Кинотавр».