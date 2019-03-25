ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Фёдор Бондарчук на вручении госнаград выступил с просьбой освободить режиссёра Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашний арестом.



Бондарчука наградили Орденом Александра Невского. Когда он получал награду из рук министра культуры Владимира Мединского, он обратился к собравшимся в атриуме Большого театра с речью.



Режиссёр обратился ко всему сразу – к СКР, МВД, прокуратуре и всем, от кого может зависеть решение об освобождении Кирилла Серебренникова. Бондарчук призвал освободить режиссёра из-под домашнего ареста до решения суда.



Напомним, что по мнению следователей, Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые выделили «Седьмой студии» на развитие современного искусства в России. По делу также проходит главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева – она единственная из всех признала свою вину.











