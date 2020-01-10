10.01.2020, 07:37
Брэд Питт рассказал, примет ли участие в проекте "Четырнадцать друзей Оушена"
ИА «Ореанда-Новости». Брэдом Питтом было заявлено, что он не намерен принимать участие в съёмках продолжения фильма "Одиннадцать друзей Оушена". О том, что он не будет участвовать в этом проекте, актёр рассказал во время церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США, передает Independent.
Актёр заявил, что у него в жизни сейчас очень простые цели. Он хочет быть здоровым и счастливым. Также он в шутливом тоне заявил, что будет стараться не попасть в такую финансовую ситуацию, когда ему придется сыграть в "Четырнадцать друзьях Оушена.
Брэд Питт был награждён премией Национального совета кинокритиков за роль второго плана в проекте "Однажды в Голливуде", где он изобразил дублера главного героя.
Актёр сыграл одного из главных героев в фильме постановщика Стивена Соденберга "Одиннадцать друзей Оушена", снятого в 2001 году.
Актёр заявил, что у него в жизни сейчас очень простые цели. Он хочет быть здоровым и счастливым. Также он в шутливом тоне заявил, что будет стараться не попасть в такую финансовую ситуацию, когда ему придется сыграть в "Четырнадцать друзьях Оушена.
Брэд Питт был награждён премией Национального совета кинокритиков за роль второго плана в проекте "Однажды в Голливуде", где он изобразил дублера главного героя.
Актёр сыграл одного из главных героев в фильме постановщика Стивена Соденберга "Одиннадцать друзей Оушена", снятого в 2001 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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