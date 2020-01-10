О том, что он не будет участвовать в этом проекте, актёр рассказал во время церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США, передает Independent.Брэд Питт был награждён премией Национального совета кинокритиков за роль второго плана в проекте "Однажды в Голливуде", где он изобразил дублера главного героя.Актёр сыграл одного из главных героев в фильме постановщика Стивена Соденберга "Одиннадцать друзей Оушена", снятого в 2001 году.