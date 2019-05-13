Пара начала встречаться весной 2015 года. До Купера модель встречалась со всемирно известным футболистом Криштиану Роналду. Эти отношения длились пять лет. Купер до встречи с Шейк был два года в отношениях с моделью Сьюки Уотерхаус.Начало отношений и Купер, и Шейк держали в тайне. Первый совместный выход пары состоялся спустя год на парижской неделе моды.Долгое время и беременность Шейк, и её роды оставались неизвестными для широкой общественности. Молодые родители после рождения дочери планировали свадебное торжество, которое хотели провести в тихой обстановке с близкими людьми. Однако до свадьбы дело так и не дошло.С недавнего времени звёздная пара неоднократно намекала в прессе, что готова расстаться, но никаких официальных комментариев по этому поводу не давала. Семикратного номинанта на премию "Оскар" Купера в прошлом году пытались свести с певицей и актрисой Леди Гагой. Это стало активно обсуждаться после режиссёрского дебюта Купера - в его кинокартине "Звезда родилась" главную роль исполнила Леди Гага. Однако обладательница премии "Оскар" за лучшую песню в этом фильме в расставании звёздной пары не при чём.Последний раз 33-летнюю модель Ирину Шейк можно было увидеть на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, она присутствовала там в полном одиночестве. Несмотря на то, что Купера тоже пригласили на вечеринку, он не явился, не объяснив причин своего отсутствия.