ИА «Ореанда-Новости» . Британец выловил в водах Таиланда. По данным Daily Mail,

Джон Харви (John Harvey), уроженец английской деревни Уэстли, графство Девон, поймал аномальных размеров рыбу в одном из прудов на юге Таиланда. Мужчина утверждает, что с трёх лет увлекается рыбалкой. Его улов побил мировой рекорд: пойманный предыдущим рекордсменом гигантский усач весил на 4,5 килограмма меньше.

«Рыба очень сопротивлялась, на её поимку ушло много сил, — вспоминает рыбак. — Только спустя 80 минут я наконец вытащил её. Я не мог поверить своим глазам».

Чтобы сфотографировать огромную рыбу, Харви заручился помощью двух местных рыболовов. Британец признался, что занимается рыбалкой только ради удовольствия. «Мне немного неловко перед другими рыболовами, которые тратят гораздо больше времени и денег, но не могут поймать рыбу такого размера», — заявил рекордсмен.

42-летний Харви уже 14 лет живет в городе Паттайя вместе с 33-летней возлюбленной Дженни Джайкумкао (Jenny Jaikumkao).

Гигантский усач — самый крупный вид семейства карповых, находящийся на грани исчезновения. Распространен в речных бассейнах Азии. Эта рыба питается водорослями, фитопланктоном и плодами растений.