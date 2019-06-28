ИА «Ореанда-Новости». Модные стилисты дали советы по поводу одежды, которую лучше всего носить в офис по время жаркой погоды. Их приводит издание Independent. В первую очередь, они рекомендуют отдавать предпочтение вещам из лёгких материалов, таких как лен, муслин, а также из тонкого денима. Кроме того, по возможности стоит выбирать одежду светлых оттенков.

Сотрудницам компаний, в которых нет жесткого дресс-кода, посоветовали добавить в свой гардероб топ бардо или топ со спущенными рукавами, оголяющими плечи и укороченную юбку или платье. Чтобы создать более сдержанный образ, такой наряд можно дополнить льняной рубашкой с длинными рукавами. Помимо этого, если у летнего платья слишком глубокий вырез или тонкие бретельки — под него советуют надеть тонкую белую футболку.

В заключение эксперты отмечают, что летом офисные брюки можно заменить классическими шортами.

Напомним, накануне главный редактор американского издания журнала Vogue, эксперт моды Анна Винтур заявила, что внешний вид — не самое важное при устройстве на работу. По мнению эксперта, любая компания, в том числе и Vogue, приглашает на работу в первую очередь человека, а не его одежду. «Твой гардероб не будет работать за тебя, твой гардероб — это и есть ты», — пояснила она.