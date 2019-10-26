ИА «Ореанда-Новости». Произведение оставалось незаконченным с 1787 года.

«Маленькая ночная серенада», написанная Моцартом, намного длиннее, чем принято считать. Она состоит из пяти частей. Вторая часть по неизвестным причинам не сохранилась. До сих пор остаётся неясным убрал ли её сам композитор или она была утеряна.

Однако Дебби Уайзман, являющаяся композитором, дирижёром и учителем музыки, осталась к музыкальному произведению неравнодушна. Она заявила, что для неё стало большой неожиданностью отсутствие концовки у «Маленькой ночной серенады».

Уайзман хотела не заменить утерянную когда-то часть, а написать музыкальный ответ.

Женщина написала Ein Bisschen Fehlt («Немного не хватает») с Национальным симфоническим оркестром Великобритании.