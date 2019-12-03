03.12.2019, 16:15
Британский пианист Пол Льюис исполнит «Лунную» сонату Бетховена в Доме музыки
ИА «Ореанда-Новости». Сольный концерт пианиста Пола Льюиса (Великобритания), знаменитого интерпретатора сочинений Бетховена, пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 18 декабря. Программа вечера посвящена 250-летию со дня рождения композитора.
Пол Льюис – английский пианист, один из самых известных и ярких интерпретаторов музыки знаменитого венского классика. «Бетховен – удивительно бескомпромиссен. Точно знает, что хочет тебе сказать, и ему совершенно все равно, как ты с этим справишься – это уже твои проблемы. И мне нравится, очень нравится такой его вызов!», – говорит Льюис. Исполнение пианистом 32 сонат Бетховена получило высочайшую оценку музыкальных критиков: «Есть много признанных записей бетховенских сонат, сделанных мастерами прошлого и настоящего. Но я посоветую единственную – комплект CD с интерпретациями Пола Льюиса» (А. Томмазини, New York Times).
Пол Льюис вырос в семье рабочего ливерпульских доков. Музыкой начал заниматься довольно поздно – в 12 лет. С детства он мечтал побывать в России, где позднее, будучи уже опытным артистом, был с восторгом принят российской публикой. «Всегда хотел приехать в Россию, часто воображал себе Москву, с детства слушал Рахманинова, Прокофьева, Скрябина. Когда я впервые приехал сюда, я был потрясен просторами – шириной бульваров, площадей. Все такое огромное», – вспоминает пианист о своих первых впечатлениях от приезда в Москву.
В московскую программу Пол Льюис включил две сонаты-фантазии Бетховена – № 13 и № 14 («Лунную»), а также Вариации на тему Диабелли. Обе сонаты quasi una fantasia (в духе фантазии) посвящены ученицам Бетховена, популярного в аристократических кругах учителя музыки, и запечатлели два разных мира. Если на Сонате №13, навеянной образом княгини Софии Лихтенштейн, лежит печать салонности, то знаменитая «Лунная», посвященная графине Джульетте Гвиччарди, повествует о несчастной любви композитора, отражает печаль и одиночество. Венчают программу Льюиса 33 Вариации на тему вальса Диабелли (издателя композитора) – уникальный пример того, как гениальный композитор даже из столь примитивной темы сумел вырастить роскошный цветок с множеством дивных соцветий.
18 декабря 2019, Светлановский зал, 19:00
Пол Льюис – английский пианист, один из самых известных и ярких интерпретаторов музыки знаменитого венского классика. «Бетховен – удивительно бескомпромиссен. Точно знает, что хочет тебе сказать, и ему совершенно все равно, как ты с этим справишься – это уже твои проблемы. И мне нравится, очень нравится такой его вызов!», – говорит Льюис. Исполнение пианистом 32 сонат Бетховена получило высочайшую оценку музыкальных критиков: «Есть много признанных записей бетховенских сонат, сделанных мастерами прошлого и настоящего. Но я посоветую единственную – комплект CD с интерпретациями Пола Льюиса» (А. Томмазини, New York Times).
Пол Льюис вырос в семье рабочего ливерпульских доков. Музыкой начал заниматься довольно поздно – в 12 лет. С детства он мечтал побывать в России, где позднее, будучи уже опытным артистом, был с восторгом принят российской публикой. «Всегда хотел приехать в Россию, часто воображал себе Москву, с детства слушал Рахманинова, Прокофьева, Скрябина. Когда я впервые приехал сюда, я был потрясен просторами – шириной бульваров, площадей. Все такое огромное», – вспоминает пианист о своих первых впечатлениях от приезда в Москву.
В московскую программу Пол Льюис включил две сонаты-фантазии Бетховена – № 13 и № 14 («Лунную»), а также Вариации на тему Диабелли. Обе сонаты quasi una fantasia (в духе фантазии) посвящены ученицам Бетховена, популярного в аристократических кругах учителя музыки, и запечатлели два разных мира. Если на Сонате №13, навеянной образом княгини Софии Лихтенштейн, лежит печать салонности, то знаменитая «Лунная», посвященная графине Джульетте Гвиччарди, повествует о несчастной любви композитора, отражает печаль и одиночество. Венчают программу Льюиса 33 Вариации на тему вальса Диабелли (издателя композитора) – уникальный пример того, как гениальный композитор даже из столь примитивной темы сумел вырастить роскошный цветок с множеством дивных соцветий.
18 декабря 2019, Светлановский зал, 19:00
Пол Льюис (Великобритания). Бетховен
Абонемент «БЕТХОВЕН. ВСЕ СОНАТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО»
К 250-летию со дня рождения композитора
Бетховен. Сонаты №№13, 14 («Лунная»)
«Вариации на тему вальса Диабелли»
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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