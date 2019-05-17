ИА «Ореанда-Новости» Британский ресторан подарил своим клиентам неожиданное угощение, случайно презентовав бутылку красного вина стоимостью 4500 фунтов (5760 долларов).

«Хоксмур Манчестер» в Твиттере заявил о том, что посетители «насладятся своим вечером» после того, как в 2001 году они получили бутылку Chateau le Pin Pomerol вместо бутылки вина за 260 фунтов (333 доллара США). Заказ был оформлен на Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2001.

Администратор ресторана только сейчас рассказывает об этой ситуации: «Это была очень запоминающееся ночь в ресторане и очень простая ошибка. Сотрудник принял не ту бутылку из французского региона Бордо». Администрация ресторана отмечает, что «случаются разовые ошибки», и добавляет, что ошибившийся сотрудник продолжает работать.

Отчёт ресторана вызвал бурю удивлённых откликов в Твиттере, многие клиенты известного ресторана интересовались о меню стола, обслуживаемом тем же официантом, а другие хвалили администрацию заведения за положительные комментарии по работе сотрудника.

Дегустационные заметки сомелье отмечают глубокий рубиновый сливово-фиолетовый цвет вина Chateau le Pin Pomerol и описывают необыкновенный аромат крем-де-кассис с оттенками вишнёвого ликера, слив, солодки и карамели.