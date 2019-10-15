ИА «Ореанда-Новости». Сиквел «Рассказа служанки» «Заветы» и сага «Девушка, женщина, и все остальное» разделили «Букера».

В понедельник на церемонии жюри объявили о том, что в этом году награду получат сразу два автора. Ими стали Этвуд, написавшая продолжение своей нашумевшей антиутопии, и Эваристо, которая в этот раз выступила с романом, рассказывающим о жизни африканских женщин в Великобритании.

Такой необычный выбор судьям конкурса пришлось принять, так как не получилось выявить фаворита. Голоса разделились, спор длился на протяжении пяти часов, однако в итоге жюри остановились на двух произведениях.

Кроме почёта премии, лауреаты получат примерно 63 тысячи долларов призового фонда.