ИА «Ореанда-Новости». Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на Евровидении после премьеры клипа на песню «Uno». Об этом сообщил портал Eurovisionworld, который занимается сбором данных от букмекерских контор.

Эксперты определили представителей России на пятое место. В среднем шансы группы Little Big букмекеры оценили в семь процентов. Помимо России в пятёрку лидеров также попали Болгария, Литва, Исландия и Швейцария.

Одна из букмекерских контор поставила представителя России на первое место.

Презентация группой песни «Uno» особо не повлияла на оценку букмекеров. Однако до выхода песни эксперты считали, что у России больше шансов на победу. Ранее группе пророчили бронзу.