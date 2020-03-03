Букмекеры оценили шансы победы Little Big на победу на Евровидении
ИА «Ореанда-Новости». Букмекеры оценили вероятность победы петербургской группы Little Big на победу на Евровидении.
Портал Eurovisionworld сообщил, что букмекеры оценили вероятность победы российских представителей на «Евровидении-2020». Сообщается, что шансы Little Big на победу были оценены в 10%.
Пока что одним из наиболее вероятных победителей считается представитель Исландии. Его шансы занять лидирующую позицию равны 13%. На втором месте по котировкам букмекеров оказалась Литва. Российским представителям пока что предсказывают третье место.
Ранее сообщалось, что российским представителем на «Евровидении-2020» станет группа Little Big. Решение первого канала активно поддержали пользователи социальных сетей. Премьера песни, с которой коллектив отправится на конкурс, состоится в ближайшие дни.
Комментарии