ИА «Ореанда-Новости». Букмекеры оценили вероятность победы петербургской группы Little Big на победу на Евровидении.

Портал Eurovisionworld сообщил, что букмекеры оценили вероятность победы российских представителей на «Евровидении-2020». Сообщается, что шансы Little Big на победу были оценены в 10%.

Пока что одним из наиболее вероятных победителей считается представитель Исландии. Его шансы занять лидирующую позицию равны 13%. На втором месте по котировкам букмекеров оказалась Литва. Российским представителям пока что предсказывают третье место.

Ранее сообщалось, что российским представителем на «Евровидении-2020» станет группа Little Big. Решение первого канала активно поддержали пользователи социальных сетей. Премьера песни, с которой коллектив отправится на конкурс, состоится в ближайшие дни.