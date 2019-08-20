ИА «Ореанда-Новости». Букмейкеры считают наиболее вероятным кандидатом на премию «Оскар» 2020 года за лучшую мужскую роль. Как сообщает портал NME, в конце августа фильм «Джокер», в котором 44-летний артист сыграл суперзлодея, дебютирует на Венецианском кинофестивале, а затем его покажут в Торонто.

По данным издания, высокие шансы Феникса связаны с тем, что картины, основанные на комиксах, — большая редкость на фестивалях. Пока его шансы на победу оценивают в 30,7%. Далее следует Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству») —25%, Тэрон Эгертон («Рокетмен») — 23% и Антонио Бандерас («Боль и слава») — 22%.

При этом шансы картины «История брака» с актрисой Скарлетт Йоханссон на титул «лучший фильм» пока оцениваются выше, чем у «Однажды… в Голливуде» — 16 против 14%.

Напомним, новый фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей. Премьера картины состоялась накануне, 8 августа. При этом презентовать её в Москву приехал сам режиссёр. Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своём отношении к жестокости и отметил, что планирует снять ещё только один фильм в карьере. «Однажды…в Голливуде» рассказывает о событиях 1969 года, произошедших на закате «золотого века» Голливуда. Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.