ИА «Ореанда-Новости» Вилла площадью 500 квадратных метров расположена в элитном районе.

Рядом с виллой располагается пляж.

Как стало известно, на Бали покупают виллы и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса. В частности, на острове теперь проходят съёмки проекта «Дом 2» канала ТНТ.

Вилла, так понравившаяся Ольге Бузовой, стоит 20 миллионов рублей. Звезда телешоу призналась, что больше всего в новых апартаментах ей понравилась спальня, а также зона отдыха, оборудованная на крыше.