05.09.2019, 13:39
Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости» Вилла площадью 500 квадратных метров расположена в элитном районе.
Рядом с виллой располагается пляж.
Как стало известно, на Бали покупают виллы и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса. В частности, на острове теперь проходят съёмки проекта «Дом 2» канала ТНТ.
Вилла, так понравившаяся Ольге Бузовой, стоит 20 миллионов рублей. Звезда телешоу призналась, что больше всего в новых апартаментах ей понравилась спальня, а также зона отдыха, оборудованная на крыше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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