

Концерт Бузовой прошёл в Брянске в воскресенье, 16 февраля. Ведущая «Дома 2» во время выступления прыгнула в толпу, но её никто не поймал. По словам Ольги Бузовой, она чувствует себя хорошо и продолжит свои выступления в других городах.



Стоит отметить, что некоторые фанаты в своих аккаунтах говорят, что ведущей «Дома 2» никто из присутствующих на концерте даже не попытался помочь встать.





Фотографии синяков, которые получила ведущая «Дома 2», опубликованы в интернете. Также в сети ВКонтакте было опубликовано видео, на котором двое мужчин ведут Бузову под руки после концерта.