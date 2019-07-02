ИА «Ореанда-Новости». Если в списке самых безопасных мест для отпуска фигурирует Санкт-Петербург, Финляндия и Норвегия, то небезопасными остаются территории Кавказа, Египта и Бразилии. О результатах опроса сообщило информационное издательство Biletrix. В исследовании приняло участие почти две тысячи пользователей. Примечательно, что целых девятнадцать процентов считают Московскую область опасной для туристического путешествия, однако самый центр столицы лидирует в списке безопасных городов.

Для отдыха заграницей россияне предпочтут скандинавские страны, а также Германию или Италию. Но не доверяют наши сограждане территориям с высоким уровнем преступности, то есть Афганистану, Судану и многим другим арабским государствам.