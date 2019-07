ИА «Ореанда-Новости» . Бывшая жена британского музыканта из группы The Beatles Пола Маккартни Хизер Миллз сообщила, что, который принадлежит американскому медиамагнату Руперту Мердоку.

Выступая 8 июля перед зданием Высокого суда Лондона, Миллз сообщила, что вместе с ней компенсации за клевету в таблоиде News of the World должны получить ещё 90 человек. По словам женщины, выплаты станут рекордными в истории британской судебной истории. Однако точную сумму она не назвала.

«Кроме того, нам принесли глубокие и безоговорочные извинения за преступную и целенаправленную кампанию по очернению наших имен, которую вела News Group Newspapers, используя против нас хакерские приемы, вторгаясь в нашу частную жизнь и публикуя бессчетное количество лживых измышлений в период с 1999 по 2010 год», - говорит Хизер Миллз.

News of the World прекратила издаваться в 2011 году после крупного скандала из-за незаконной прослушки телефонов политиков, знаменитостей и членов королевской семьи. Среди пострадавших Аджелина Джоли, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие. Сейчас News Group Newspapers выпускает другой популярный британский таблоид - The Sun.

Хизер Миллз и Пол Маккартни состояли в браке в 2002-2008 годах. В 2003 году у них родилась дочь Беатрис Милли Маккартни.

Напомним, ранее сообщалось, что австралийский актёр Джеффри Раш получит компенсацию от сиднейской газеты Daily Telegraph в $607,5 тыс. за ложные обвинения в домогательствах. По мнению судьи Майкла Вигни, таблоид не смог доказать правдивость сделанной публикации о поведении Раша, которое описывалось как «экстравагантное, чрезмерное и возмутительное». Сам актёр отметил, что решением суда он доволен, однако в подобном деле нет победителей, потому что всё это «было чрезвычайно печальным» для всех участников. Руководство Daily Telegraph осталось недовольно решением суда и намерено его оспорить. Кроме того, выступившая на стороне обвинения актриса Эрин Джин Норвилл заявила, что не собирается отказываться от сказанных ранее слов о неподобающем поведении Раша.