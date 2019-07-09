ИА «Ореанда-Новости». Бывшая жена британского музыканта из группы The Beatles Пола Маккартни Хизер Миллз сообщила, что добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, который принадлежит американскому медиамагнату Руперту Мердоку.

Выступая 8 июля перед зданием Высокого суда Лондона, Миллз сообщила, что вместе с ней компенсации за клевету в таблоиде News of the World должны получить ещё 90 человек. По словам женщины, выплаты станут рекордными в истории британской судебной истории. Однако точную сумму она не назвала.

«Кроме того, нам принесли глубокие и безоговорочные извинения за преступную и целенаправленную кампанию по очернению наших имен, которую вела News Group Newspapers, используя против нас хакерские приемы, вторгаясь в нашу частную жизнь и публикуя бессчетное количество лживых измышлений в период с 1999 по 2010 год», - говорит Хизер Миллз.

News of the World прекратила издаваться в 2011 году после крупного скандала из-за незаконной прослушки телефонов политиков, знаменитостей и членов королевской семьи. Среди пострадавших Аджелина Джоли, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие. Сейчас News Group Newspapers выпускает другой популярный британский таблоид - The Sun.

Хизер Миллз и Пол Маккартни состояли в браке в 2002-2008 годах. В 2003 году у них родилась дочь Беатрис Милли Маккартни.

Напомним, ранее сообщалось, что австралийский актёр Джеффри Раш получит компенсацию от сиднейской газеты Daily Telegraph в $607,5 тыс. за ложные обвинения в домогательствах. По мнению судьи Майкла Вигни, таблоид не смог доказать правдивость сделанной публикации о поведении Раша, которое описывалось как «экстравагантное, чрезмерное и возмутительное». Сам актёр отметил, что решением суда он доволен, однако в подобном деле нет победителей, потому что всё это «было чрезвычайно печальным» для всех участников. Руководство Daily Telegraph осталось недовольно решением суда и намерено его оспорить. Кроме того, выступившая на стороне обвинения актриса Эрин Джин Норвилл заявила, что не собирается отказываться от сказанных ранее слов о неподобающем поведении Раша.