Напомним, что это был четвёртый брак народного артиста России.

Наталье Краско было двадцать восемь лет, когда она приняла решение выйти замуж за Ивана Краско. Свадебная церемония состоялась в 2015 году, однако, их брак просуществовал всего три года. Наталья Краско, в свою очередь, заявила, что рада распаду их семьи. По её словам, она, наконец, свободна и может выдохнуть – никто не упрекнёт Наталью в том, что она общается с представителями противоположного пола. Сразу после развода Наталья продолжала скучать по своему супругу, настолько она к нему привыкла, однако, потом всё же научилась жить без него самостоятельно. Несмотря на то, что у неё до сих пор сохранились тёплые чувства к народному артисту России, её не покидает чувство, что её, молодую девушку, просто использовали. Причина этого заключается в том, что она понимала, что её супруг до сих пор испытывает чувства по отношению к своей третьей жене Наталье Вяль. Стоит отметить, что Иван Краско после развода вернулся к Вяль и живёт с ней и детьми в одной квартире.

Наталья Краско посчитала, что её брак был необходим прежде всего самому Ивану Краско для того, чтобы тот вновь почувствовал себя «востребованным мужчиной». Здесь стоит уточнить, что и после развода Иван и Наталья Краско по-прежнему видятся друг с другом и не высказывают взаимные слова претензий.

Иван Краско видит причину распада семьи в том, что его молодая супруга не хотела потомства. На что Наталья Краско ответила, что у них не было даже собственной жилплощади, на которой можно было бы воспитывать их общего ребёнка.