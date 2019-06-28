ИА «Ореанда-Новости» Экс-ударник культовой рок-группы Guns N' Roses Стивен Адлер доставлен в больницу с ножевым ранением живота. Об этом передаёт TMZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается, 54-летний музыкант нанёс ранения сам себе, иные лица в этом инциденте отсутствуют. На данный момент жизнь барабанщика находится вне опасности.

Адлер играл в группе с 1985 по 1990 год, затем музыканты прекратили с ним сотрудничество из-за его пристрастия к наркотикам.